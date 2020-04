TS – Icardi alla Juve? Pista sempre più concreta: la nuova ipotesi legata al futuro di Higuain

Gonzalo Higuain può liberare il posto a Mauro Icardi nell’attacco della Juve. È quanto scrive Tuttosport, che spiega come il ‘Pipita’ possa seguire le orme del suo connazionale Carlos Tevez e lasciare il club bianconero per tornare in patria.

Nel 2015 Tevez decise di tornare al Boca Juniors, la squadra del suo cuore, concludendo dopo due anni l’avventura in bianconero: anche Higuain – che sa di non essere al centro del progetto della Juve e ha un solo anno di contratto – sente la nostalgia di casa e potrebbe tornare al River Plate, club in cui è cresciuto.

L’addio del ‘Pipita’ apre all’arrivo alla corte di Sarri di un centravanti: oltre al sogno Harry Kane e ai vari Gabriel Jesus del Manchester City e Timo Werner del RB Lipsia, sulla lista di Fabio Paratici c’è sempre il vecchio pallino Mauro Icardi. L’argentino, di proprietà dell’Inter, è in prestito al Paris Saint-Germain, che non ha ancora deciso se esercitare il diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro.