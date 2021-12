Inter, atteso a giorni l’ag di Onana a Milano per chiudere l’accordo

E' atteso nei prossimi giorni il blitz milanese di Albert Botines, procuratore di Andre Onana, per mettere a punto l’accordo che il portiere dell’Ajax firmerà con l’Inter

E' sempre più vicina la chiusura dell'operazione André Onana da parte dell'Inter. Il portiere classe '96 difenderà i pali nerazzurri la prossima stagione e, come scrive Tuttosport, l'accordo è in procinto di essere chiuso: "E' atteso nei prossimi giorni il blitz milanese di Albert Botines, procuratore di Andre Onana, per mettere a punto l’accordo (un quadriennale da 3 milioni a stagione) che il portiere dell’Ajax (in scadenza) firmerà con l’Inter quando lo consentiranno i regolamenti".