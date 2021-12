Romano: “Barcellona su Onana? Andrà all’Inter, c’è accordo. Adeyemi? La verità”

L'esperto di mercato sull'Inter: "Onana? L'Inter ha un accordo per un quadriennale con lui, stanno aspettando solo di firmare il contratto"

Nel corso del suo podcast Here We Go, Fabrizio Romano, esperto di mercato, ha parlato così del futuro di André Onana, che sarà il prossimo portiere dell'Inter: "L'Inter ha un accordo per un quadriennale con lui, stanno aspettando solo di firmare il contratto. C'è un accordo verbale da luglio per prenderlo a zero: l'interesse del Barcellona è normale perché André è nato in uno stile di calcio simile a quello dei Blaugrana, ma l'Inter sarà la sua prossima destinazione.