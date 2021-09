Gds – Inter, è in atto una mutazione genetica. Con lo Shakhtar Inzaghi vuole…

In queste prime giornate per l'Inter c'è da fare i conti con un aspetto inedito: la squadra sembra vulnerabile in difesa

Gianni Pampinella

In queste prime giornate per l'Inter c'è da fare i conti con un aspetto inedito: la squadra sembra vulnerabile in difesa. La scorsa stagione la difesa nerazzurra era diventata un bunker subendo 35 gol in tutto il campionato. Il trio di difesa è sempre quello dell’anno scorso: Skriniar-De Vrij—Bastoni. "Il trio offre ampie garanzie, ma un po’ di riposo a qualcuno servirebbe", sottolinea la Gazzetta dello Sport. "Ad esempio Skriniar, ingordo, ha giocato 900 minuti filati. E anche De Vrij, un po’ appannato contro i diavoli del Gasp, avrebbe giocato sempre, se non fosse per i 23’ minuti in con il Bologna. Ma più che le prestazioni individuali dei difensori, è l’atteggiamento di squadra a condizionare il giudizio. L’Inter di Simone cerca maggiormente il possesso, ha un’indole intraprendente a prescindere dall’avversario".

"Nelle partite contro le rivali più difficili, le vecchia Inter contiana si rintanava nelle proprie stanze, anche perché possedeva un ariete belga capace di buttare giù qualsiasi porta più una freccia marocchina che ribaltava il fronte in un soffio. Adesso i nerazzurri cercano il bersaglio con la manovra, coinvolgono più pedine nello scacchiere: alla fine i gol cadono sempre copiosi, già 20 in un mese circa, ma quelli subiti, 8 in sei partite, possono preoccupare. L’anno scorso l’1-0 casalingo alla Dea arrivò con un possesso palla del 44% e un baricentro molto basso fissato a 44,8 metri, mentre quest’ultimo pirotecnico 2-2 è figlio di quasi un 50% di possesso e di un baricentro portato più su, a 51 metri. Insomma, è in atto una mutazione genetica e, per renderla davvero felice, l’Inter ha bisogno di togliersi di dosso ogni insicurezza. Per questo, già con lo Shakhtar, Simone vuole aggiungere un mattoncino: il vecchio muro va presto ricostruito".

(Gazzetta dello Sport)