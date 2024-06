Colpo di testa implacabile e un innato senso del gol. Aldo Serena è stato sicuramente uno degli attaccanti più apprezzati in maglia nerazzurra. L'attaccante compie oggi 64 anni e per festeggiare il suo compleanno ripercorriamo la sua carriera con alcune curiosità.

ESORDIO CON GOL

Il suo esordio in nerazzurro avvenne il 19 novembre 1978 nella partita di campionato vinta 4-0 dall'Inter contro la Lazio, gara in cui riuscì a segnare il suo primo gol in nerazzurro.