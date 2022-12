Il 10 dicembre 1921 nasceva Prisco. L’Inter: “Peppino sempre con noi”

Nel 101° anniversario della sua nascita, l'Inter ricorda un vero simbolo nerazzurro, un grande interista come Peppino Prisco

Nel 101° anniversario della sua nascita, l'Inter ricorda un vero simbolo nerazzurro, un grande interista come Peppino Prisco. Nato il 10 dicembre del 1921, Prisco ha sempre rappresentato l'Inter nel mondo con devozione, ironia e amore sconfinato. Ecco le parole del club:

"Nell'immaginario collettivo nerazzurro alla definizione di tifoso intelligente, ironico e mai banale c'è un nome che mette d’accordo tutti: Peppino Prisco. Le sue frasi divertenti e pungenti sono rimaste nella memoria interista e lo saranno per sempre. Fu dirigente, avvocato e vice presidente nerazzurro dal 1963 al 2001. Nato a Milano il 10 dicembre 1921, quella di Peppino è stata sicuramente una delle figure che hanno incarnato alla perfezione l'interismo. Ed è proprio grazie a questa caratteristica unica che lo scorso anno è entrato nella Hall of Fame del Club, celebrato dai tifosi con il Premio Speciale by Socios.com. Sei sempre con noi Peppino, buon compleanno da FC Internazionale Milano e da tutti i tifosi nerazzurri!".