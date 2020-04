Inter, gli auguri di buon compleanno a Ruben Sosa: “Prestazioni e gol mai banali”

“In nerazzurro per tre stagioni, dal 1992 al 1995, l’ex attaccante di Montevideo ha chiuso la propria esperienza all’Inter collezionando una delle medie realizzative più alte della storia nerazzurra, avendo segnato 50 reti in 104 presenze. In nerazzurro ha conquistato la Coppa Uefa nella stagione 1993/1994 e l’affetto dei tifosi grazie a prestazioni e gol mai banali:

“Con i palloni di oggi avrei potuto fare 40 gol a stagione. Io tiravo da lontano. La punizione dal limite per me era un rigore. Ho imparato a calciare da lontano a 14-15 anni, ci allenavamo a centrare la traversa da centrocampo. Mi dicevo: io miro al portiere, poi la palla gira… e il portiere non la prende. Calciare bene è dote naturale, ma bisogna allenarsi tutti i giorni, sino a quando il piede non ti fa male. E non bisogna aver paura di calciare, al massimo va in curva, non muore mica nessuno… “. È il messaggio di auguri che l’Inter ha mandato all’ex giocatore nerazzurro nel giorno del suo compleanno numero 54.

(Inter.it)