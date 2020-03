Serie A e bilanci: Inter, fatturato da record ma tanti costi. E gli sponsor…

Un excursus sui fatturati dei club. La Gazzetta dello Sport fa un viaggio tra i bilanci delle squadre italiane e fa un’analisi con i giudizi su quanto fatto dalle società. Questo giudizio dipende da diverse variabili: “Utili, gestione tipica, struttura finanziaria, eventuali stadi di proprietà e peso degli azionisti”, spiega Iaria nel suo articolo. Dalla Juve che ha effettuato un aumento di capitale da 300 mln per finanziare gli investimenti, al quarto ‘rosso’ della Lazio. I biancocelesti hanno chiuso a meno 13.2 mln per venir meno di una serie di plusvalenze. Il Napoli invece, grazie alle cessioni di Jorginho e Hamsik, ha chiuso il bilancio della scorsa stagione con un segno + vicino a quasi 30 mln di utili.

Per quanto riguarda l’Inter, il giornalista scrive: “La crescita costante del fatturato è stata sostenuta, nella scorsa stagione, dal ritorno in Champions. L’impatto europeo (quasi 80 milioni) ha portato i ricavi a livelli record: 376,9 milioni (erano 207,3 nel 2015-16, ultima stagione prima dell’avvento di Suning). Sono però aumentati i costi”. E ci si riferisce all’aumentare degli stipendi, passati da 156 mln a 192.6 mln, all’aumento degli ammortamenti (da 78,1 a 84,7) e ai 25.8 mln accantonati per l’addio di Spalletti.

Per questo si è arrivati ad un deficit di 48.4 mln sul bilancio al contrario della stagione precedente quando la cifra delle perdite era stata uguale a 17.8 mln. Al 30 giugno 2019 erano segnati 45 mln di proventi da sponsorizzazioni asiatiche che non sono stati rimpiazzati fino al 31 dicembre, anche se c’è stata una crescita di 7 mln arrivati da altri partner commerciali e 14 mln arrivano da Inter Media e le sue sponsorizzazioni.

(Fonte: GdS)