Ex Inter, auguri con una foto bellissima: Zenga scrive al ‘maestro di vita’ Trap

L'ex portiere nerazzurro ha voluto dedicare un post a mister Trapattoni che compie 82 anni

Con lui ha vinto in Italia e in Europa. Walter Zenga, come ha fatto anche l'allenatore dell'Inter Antonio Conte, ha voluto inviare - tramite il suo profilo Instagram - gli auguri a mister Trapattoni. L'ex tecnico nerazzurro compie 82 anni e l'ex portiere ha voluto omaggiarlo con una foto di lui e dei suoi ex compagni che lo portano in trionfo dopo una vittoria.