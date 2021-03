Inter, Zenga nella top11 di Bastoni: l’ex portiere ringrazia sui social

L'ex portiere nerazzurro ha ringraziato il difensore per averlo inserito nella sua top11 ideale

Il calciatore di Conte ha scelto una formazione composta da Zenga, appunto in porta, con Zanetti a destra, centrali Materazzi e Bergomi e Facchetti a sinistra. Completano la squadra Berti, Vieira, Stankovic e in attacco Vieri, Ronaldo e Milito.

L'ex portiere nerazzurro ha scritto 'Grazie' in inglese nelle sue stories. Di lui Bastoni ha anche detto: «Penso sia stato uno dei portieri più rappresentativi dell'Inter». In tanti daranno ragione ad Alessandro. Zenga è entrato subito a far parte della Hall of fame della società.