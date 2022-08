Lukaku a rischio per il derby, GdS: “Occhio a questo azzardo con Asllani”

Un possibile azzardo in vista del derby. La Gazzetta dello Sport parla delle alternative di casa Inter dopo l’infortunio di Romelu Lukaku. E si sofferma in particolare su un’ipotesi di formazione: “Inzaghi avrebbe anche una quarta opzione alternativa, quella che prevede il doppio play con Brozo-Asllani e un’unica punta (presumibilmente Dzeko) davanti a un terzetto formato da Lautaro, Calhanoglu e Dumfries, in una sorta di 3-3-3-1 che costituirebbe un autentico azzardo. Difficile, per non dire impossibile, anche perché il derby non è certo l’occasione migliore per fare esprimenti. Ma resta una delle tante carte in possesso di Inzaghi, posto che la speranza resta quella di poter schierare il belga per godersi un’altra serata di LuLa piena”, si legge.