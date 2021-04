Repubblica – Inter, dopo l’incubo Superlega un bagno d’umiltà che può far bene

Dopo due giorni di discussioni sul progetto Superlega, l'Inter di Conte ha provato a lasciarsi polemiche e attacchi alle spalle

"Risvegliatasi dai sogni di Superleague, o dagli incubi a seconda di come la si voglia vedere, l’Inter s’è trovata contro una squadra in maglia bianca come il Real, schierata con un 4-3-3 che ricorda quello di Zidane, in uno stadio di poco più grande del campo di Valdebebas. E non ha vinto. Un bagno d’umiltà che potrebbe far bene".