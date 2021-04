Inter, ecco quando è nata l’idea Superlega: il ruolo di Zhang. Dirigenza spiazzata

I colloqui con Perez e Agnelli, il patto con Juventus e Milan: il presidente nerazzurro credeva fortemente nel progetto Superlega

"Gennaio, tutto è partito lì. Nei giorni in cui il gruppo Suning mollava lo Jiangsu, campione di Cina, considerato non strategico come l'Inter. Perché una Superlega con lo Jiangsu non la fai, per intendersi. E così, in quelle prime settimane del 2021, Steven Zhang cominciava i colloqui per il progetto europeo guidato da Florentino Perez e, in Italia, da Andrea Agnelli. Conference call dalla Cina, con il management italiano che certamente era al corrente delle chiacchiere di cui sopra, ma non dello stato d'avanzamento del progetto. Naturale, in fondo, che la società sia stata attratta dall'idea di far schizzare in alto gli introiti: 630 i milioni di euro di indebitamento del club. La Superlega non avrebbe certo cambiato i piani a stretto giro di posta: sarebbe continuata comunque la ricerca di un partner in grado di sostituire LionRock. Però, la torta ingolosiva. E così Zhang non ha messo giù il telefono, anzi".