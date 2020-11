GdS – Inter, la barca di Conte è ampia. Col Sassuolo una manovra già vista a luglio

La vittoria contro il Sassuolo potrebbe far voltare pagina all’Inter. La squadra nerazzurra punta al filotto per recuperare terreno in classifica, grazie alla solidità vista sabato al Mapei Stadium. Questo il focus della Gazzetta dello Sport: “La barca di Antonio Conte è ampia. Tiene dentro tutti perché di tutti ha bisogno, sia con il mare in tempesta sia quando alzi la testa e non vedi nuvole. L’equipaggio ha risposto, nel momento più complicato: l’allenatore timona, la squadra dietro è compatta, parla, si confronta, si unisce e tira fuori una prestazione come quella di Reggio Emilia. È un replay, a pensarci bene. Perché a luglio andò in scena una manovra simile, in alto mare: virata e filotto, anche allora con le onde alte, fino alla finale di Europa League”.