Piccinini: “Accanimento contro l’Inter? Conte fa la vittima, voleva rose rosse? I tifosi…”

Una grande risposta, quella fornita dall’Inter a Reggio Emilia contro il Sassuolo. Negli studi di Sky Sport, Sandro Piccini ha commentato così la prestazione dei nerazzurri, con particolare attenzione alle parole rilasciate da Antonio Conte dopo il 90′:

“Il chiarimento? Verrebbe da chiedersi perché non sia avvenuto prima della gara contro il Real Madrid. Ora i nerazzurri sono quasi fuori dalla Champions. La gara contro il Torino ha nascosto qualcosa, che è rimasto in sospeso. Conte ha fatto bene, meno quando ha fatto il solito discorso sulla negatività. Ha mandato delle frecciatine alla società per qualcosa rimasto in sospeso“.

ACCANIMENTO – “L’accanimento contro l’Inter, però, non l’ho visto quest’anno. L’abbiamo data come favorita. Due settimane fa la Gazzetta dello Sport ha fatto un sondaggio ed è venuto nuovamente fuori lo stesso risultato. Un allenatore viene esonerato o guadagna 12 milioni a seconda dei risultati. E’ un po’ nella sua indole fare la vittima per compattare il gruppo. Ieri ha fatto così per ottenere una reazione. La Juve è stata molto più martellata. Accanimento? Forse Conte è abituato troppo bene. Con un piede fuori dalla Champions, qualche critica è inevitabile, non può ricevere rose rosse. Conte ha sempre parlato di mancanza di protezione, ma quest’anno non l’ho vista. Che senta mancanza di fiducia dai tifosi? Lo striscione è deprecabile, ma mi pare che la maggior parte di loro sia con lui. Conte ha avuto tanto dalla società, che ha fatto grandi sacrifici“.

(Fonte: Sky Sport)