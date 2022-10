Inter-Barcellona, Onana: “Rimanere uniti e lottare fino alla fine. Convinto che faremo…”

L'Inter affronta il Barcellona nella sfida di Champions League in un momento molto delicato per i nerazzurri. Queste le parole di AndréOnana rilasciate ai microfoni di Inter TV prima del fischio iniziale: "Motivazione? Sappiamo che stiamo attraversando una fase delicata, è una motivazione in più per noi: vincere per noi sarebbe fondamentale. L’obiettivo è superare la fase a gironi e competere per tutto quello che possiamo. Lotteremo fino alla fine. Proveremo a fare una grande partita".