Champions League – Inter-Barcellona affidata all’arbitro Vincic

La Uefa ha diramato l'elenco degli arbitri e per la gara tra nerazzurri e catalani ha designato lo sloveno Slavko Vincic

Martedì a San Siro arriva il Barcellona in quella che già potrebbe essere una gara da dentro o fuori per l'Inter. La Uefa ha diramato l'elenco degli arbitri e per la gara tra nerazzurri e catalani ha designato lo sloveno Slavko Vincic.