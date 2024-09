Il centrocampista è uscito nel finale del derby per un lieve affaticamento, la sua situazione dovrà essere monitorata

Inzaghi dovrà rialzare subito l'Inter, perdere il derby non giocandolo come si dovrebbe è stato un brutto colpo. Sabato c'è l'Udinese e il tecnico avrà un grosso lavoro per preparare la squadra e farla ripartire. Dovrà anche valutare le condizione di Barella.