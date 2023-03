Inter, Barella ispira i rapper sardi: accostato al premio Nobel Grazia Deledda

Il centrocampista dell'Inter e della Nazionale Italiana è stato anche accostato al premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda

Alessandro De Felice

Nicolò Barella, centrocampista dell'Inter e della nazionale, ispira le rime dei rap sardi. A quattro anni dall'addio alla maglia rossoblù della sua città, è ancora nel cuore degli artisti cagliaritani.

Proprio nei giorni scorsi il suo nome è comparso nei testi di due nuove uscite della scena musicale isolana. Spesso con l'hip hop le parole non sono tenere, ma per Barella si fa un'eccezione: in entrambi i casi viene citato con orgoglio come esempio di una Sardegna che ce l'ha fatta.

Nel singolo Tom, di Onibo (all'anagrafe Vittorio Obino), pubblicato giovedì a mezzanotte sulla piattaforma Spotify, Barella in questo senso è accostato a Grazia Deledda, premio Nobel per la letteratura nel 1926. Nome di Barella urlato con toni di ammirazione anche da Praci (nella carta d'identità Francesco Contini) altro noto esponente della scena rap sarda, spesso in coppia con Sgribaz. In questo caso si tratta di un freestyle pubblicato su Instagram.

Ma Praci, classe 2000, vanta già una lunga serie di uscite su Spotify: l'ultima pubblicazione è l'Ep Still Runnin', sulla piattaforma digitale dal 24 febbraio. Praci appartiene al collettivo Nuova Sardegna: un artista della crew, il sassarese Low-Red è in orbita Universal. Onibo, più giovane di Praci, classe 2003, fa parte del collettivo Psf (Persone senza fili).

Una passione per Barella nata alla Sardegna Arena, ora Unipol Domus: i rapper sono cresciuti facendo il tifo per il loro "fratello maggiore" allo stadio. Il passaggio all'Inter non ha smorzato affetto e entusiasmo. Anzi, le buone prestazioni in azzurro e nerazzurro, hanno rafforzato la stima dei suoi vecchi fan. Anche un altro sardo, Gianfranco Zola, era stato omaggiato da un musicista ammiratore, King Krule, con un verso della canzone Biscuit town. Nel brano la frase: "still had dreams of being Gianfranco Zola". E cioè: "ancora sognavo di essere Gianfranco Zola".

(Fonte: ANSA).