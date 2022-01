CorSera – Inter, Barella salta il Liverpool: si scalda Vidal. Intanto Brozovic…

Il cileno è il giocatore designato per sostituire Barella negli ottavi di Champions contro il Liverpool

Ieri è arrivata l'ufficialità: Nicolò Barella salterà l'ottavo di finale contro il Liverpool. Il centrocampista è stato fermato per due giornate dopo il rosso rimediato a Madrid per un fallo di reazione su Eder Militao. Simone Inzaghi dovrà dunque fare a meno di una delle sue colonne contro la squadra di Klopp.

"L’allenatore interista che dovrà ora cercare una alternativa tra Arturo Vidal e Roberto Gagliardini per colmare il vuoto in mediana accanto a Hakan Calhanoglu e Marcelo Brozovic, il croato dovrebbe rinnovare il contratto una volta chiuso il mercato. Al match mancano ancora venti giorni, ma il sostituto per la doppia sfida dovrebbe essere Vidal", sottolinea il Corriere della Sera.