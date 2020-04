Da giovane di belle speranze a titolare: l’Inter premia Bastoni, in arrivo l’aumento

Una delle sorprese della stagione dell’Inter è stata la rapida affermazione di Alessandro Bastoni: il giovane difensore nerazzurro, rientrato alla base dopo una stagione in prestito al Parma, in poco tempo è riuscito a guadagnarsi un ruolo da protagonista nella retroguardia interista, relegando più volte in panchina un calciatore esperto ed affermato come Diego Godin. Conte ha creduto in lui fin dal ritiro estivo, e il club di viale della Liberazione raccoglie ora i frutti dell’ingente investimento fatto nell’estate del 2017, quando lo acquistò dall’Atalanta per ben 31 milioni di euro.

Una crescita esponenziale che, secondo Tuttosport, la dirigenza interista è pronta a premiare con un aumenta di ingaggio: “Un adeguamento verrà dato anche a Bastoni, il cui accordo è già in scadenza nel 2023: il centrale, diventato col passare dei mesi un titolare, supererà il muro del milione“.