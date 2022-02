Bastoni, Liverpool nel mirino. Rinnovi, colloqui con Perisic e Handanovic. Brozovic…

C'è la speranza per il difensore di essere a disposizione per la gara contro i Reds. Intanto continuano i colloqui per i rinnovi

Gianni Pampinella

Gli esami a cui è stato posto ieri Alessandro Bastoni hanno confermato il trauma distorsivo alla caviglia destra. Come sottolinea il Corriere della Sera, pare meno grave del previsto l'infortunio rimediato nei quarti di Coppa Italia contro la Roma.

"La speranza è di recuperare Bastoni per la partita di mercoledì prossimo di Champions League contro il Liverpool. Lo staff medico cercherà di recuperare il difensore per la gara con i Reds o al massimo per quella contro il Sassuolo. Per questo l’Inter ha deciso che presenterà ricorso contro la squalifica di due giornate, rimediata a fine derby. Continuano i colloqui per i rinnovi di Handanovic e Perisic. Si aspetta per Brozovic".

(Corriere della Sera)