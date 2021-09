CorSera – Inter, Bastoni al massimo in panchina contro il Real Madrid. E Sensi…

L'infortunio patito contro la Sampdoria porterà Sensi a restare fuori dai campi da gioco per almeno un mese

L'infortunio patito contro la Sampdoria porterà Sensi a restare fuori dai campi da gioco per almeno un mese e priverà Inzaghi di un jolly importante proprio all'inizio di un mini-ciclo con 6 partite in poco più di tre settimane. Chi invece è sul viale del recupero è Bastoni. "Inzaghi parte in salita, contro il cliente peggiore, il Real Madrid di Carlo Ancelotti, che non avrà l’infortunato Bale. I nerazzurri hanno voglia di rivincita, Inzaghi però deve aggiustare la sua Inter e fare i conti con gli infortuni, Sensi ne avrà per un mesetto, Bastoni al massimo andrà in panchina con il Real", commenta il CorSera.