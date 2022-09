Champions League, verso Inter-Bayern Monaco: cosa dicono i precedenti

Cosa dicono i precedenti di Inter-Bayern Monaco e non solo. Ecco i dati in vista dell’esordio dei nerazzurri in Champions League

Cosa dicono i precedenti di Inter-Bayern Monaco e non solo. Ecco i dati in vista dell’esordio dei nerazzurri in Champions League, riportati oggi dal Corriere della Sera: “Da qualsiasi parte lo giri e lo rigiri, il Bayern Monaco non sai bene come prenderlo, dato che è anche reduce da due pareggi consecutivi in Bundesliga: dal 2002 fa centro nella prima partita europea della stagione (45 gol fatti, 2 subiti); a San Siro con l’Inter ne ha vinte tre su tre e se — giustamente — i tedeschi evocano agli interisti sopra ogni altra cosa il leggendario Milito e il Triplete al Bernabeu, è anche vero che dopo quella finale persa, il Bayern con le italiane ha collezionato otto successi e due pareggi, rimanendo imbattuto e conquistando altre due Champions”, si legge.