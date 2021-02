La Primavera dell’Inter torna a giocare in Youth League. I nerazzurri giocheranno la gara valida per i 32esimi in uno scontro diretto contro i coetanei del Bayern Monaco. È stata comunicata oggi la data e il luogo dell’incontro.

Si giocherà al Breda di Sesto San Giovanni, mercoledì 3 marzo alle 16, come comunicato dal club nerazzurro.