Inter, Bellanova ai dettagli: ok al prestito di Casadei, ma a una condizione

Prosegue la trattativa tra Inter e Cagliari per Raoul Bellanova : i nerazzurri stringono per l'esterno classe 2000, c'è ancora distanza con i rossoblu ma si lavora per trovare un'intesa. La chiave, secondo La Gazzetta dello Sport, potrebbe essere Cesare Casadei, gioiellino della Primavera interista:

"La trattativa per Raoul Bellanova va avanti, anche se non c'è stata ancora l'attesa fumata bianca. Ieri pomeriggio, in un hotel del centro di Milano, c'è stato un nuovo incontro tra le parti, con protagonisti i due direttori sportivi. Piero Ausilio e Stefano Capozucca hanno continuato a lavorare in cerca di un'intesa definitiva: l'Inter vuole Bellanova, ma non può permettersi di assecondare le richieste del Cagliari, che punta a ottenere una decina di milioni dalla cessione del suo esterno. Ausilio ha confermato la disponibilità a girare Casadei - talento della Primavera - in prestito in Sardegna, a fronte di uno sconto: il punto di incontro dovrebbe essere 8 milioni più Casadei. Questione di dettagli, da definire nei prossimi giorni".