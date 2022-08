Inter, Bellanova scalpita: “Distorsione alla caviglia non preoccupa, anzi Raoul…”

Sospiro di sollievo in casa Inter perché non c'è nessun problema per Raoul Bellanova: "La lieve distorsione alla caviglia è un ricordo"

Sospiro di sollievo in casa Inter perché non c'è nessun problema per Raoul Bellanova: "La lieve distorsione alla caviglia è un ricordo della scorsa settimana e non ha impedito all’esterno di essere tra i convocati con lo Spezia. L’ex Cagliari è in attesa di una chance, ma per il momento è indietro nelle gerarchie rispetto a Dumfries e allo stesso Darmian", conferma La Gazzetta dello Sport.