Inter, Gazzetta conferma: “Mkhitaryan corre verso il derby. E Bellanova non preoccupa”

Arrivano notizie piuttosto positive da Appiano Gentile per Simone Inzaghi con prospettiva derby. La Gazzetta dello Sport, infatti, conferma quanto riferito da FCInter1908.it riguardo le condizioni di Henrikh Mkhitaryan, che sta provando a recuperare dall'infortunio in occasione del derby del 3 settembre. Buone notizie anche sulle condizioni di Raoul Bellanova:

"Nella seduta di allenamento del martedì ad Appiano Gentile, Mkhitaryan ha lavorato - individualmente - anche sul campo per il secondo giorno di fila e le risposte della coscia sono state positive. L'obiettivo resta il Milan, ma non è da escludere che nel turno infrasettimanale del prossimo martedì possa aprirsi una possibilità di convocazione per l'armeno, in casa contro la Cremonese. Se ne saprà di più tra qualche giorno, intanto tutta la squadra è a disposizione. Anche Raoul Bellanova, che ha avuto un piccolo problema a una caviglia: non c'è nessun tipo di preoccupazione per l'esterno arrivato dal Cagliari a inizio estate".