Inter, casting per il dopo Hakimi: Bellerin il favorito, quattro le alternative

"Dopo il vertice di Milano Marittima, in cui Piero Ausilio e Dario Baccin hanno incontrato Simone Inzaghi, dalla prossima settimana l'Inter lavorerà ancora più alacremente per il mercato in entrata, col focus che si rivolgerà con particolare attenzione sugli esterni. I nomi accostati ai nerazzurri sono parecchi, su entrambe le fasce. A destra, per svariati motivi, il favorito sembra essere sempre Bellerin. Lazzari e Dumfries costano tanto, anche l'esborso economico per Molina dell'Udinese non sarebbe di poco conto visto che la bottega friulana non svende di certo i propri pezzi pregiati. Zappacosta invece sembra collocarsi, almeno per il momento, un gradino indietro nei desiderata della società campione d'Italia".