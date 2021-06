In Francia – Hakimi-PSG, è fatta. Limate le cifre: i dettagli e le tappe dell’affare

Il club parigino aveva tentato anche di inserire una contropartita nella trattativa ma alla fine il club nerazzurro ha accettato solo cash

In Francia tornano a parlare dell'affare Hakimi . Il PSG ha trovato l'accordo con l'Inter . Il sito Le10sport parla delle cifre dell'operazione. Per il sito francese il club parigino verserà nelle casse nerazzurre 65 mln di euro. Cinque mln sono invece i bonus che porterebbero la cifra totale a 70 mln. E così i dirigenti interisti hanno accettato la proposta di Leonardo che ha rivisto la prima cifra offerta.

Su Hakimi si è lavorato negli ultimi dieci giorni in maniera intesa. Il club parigino aveva offerto 60 mln così come il Chelsea. E se l'Inter ha detto sì all'offerta al rialzo del club francese è perché il club londinese aveva fatto sapere che non avrebbe offerto di più. I Blues hanno tentato di inserire una contropartita nell'operazione e lo ha fatto anche il PSG, secondo quanto scrivono in Francia. Ma l'Inter ha sempre insistito sui 70 mln cash.