La Stampa – Solo una nota positiva: per l’Inter c’è da preoccuparsi. Conte per la prima volta…

“Se l’unica nota positiva è il punticino arpionato al 92’, risalendo dallo 0-2 contro un Parma non ancora uscito dall’emergenza Covid, l’Inter farebbe bene a preoccuparsi”. Apre così l’articolo de La Stampa in merito al 2-2 dell’Inter contro il Parma. Un’Inter lenta, senza ritmo ed intensità che ha evitato il KO nel finale grazie al colpo di testa di Perisic nei minuti di recupero. E ora i numeri iniziano a farsi pesanti, con i nerazzurri che hanno vinto una sola volta nelle ultime 6 partite. “Troppi errori, davvero. Che per la prima volta in stagione hanno fatto incavolare Conte“, il giudizio de La Stampa.