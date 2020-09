Sky – Inter, crescono le quotazioni di Sanchez titolare col Benevento

Passano le ore e aumentano le possibilità di Sanchez di giocare dal primo minuto nella gara con il Benevento. Il cileno ha dimostrato di poter essere incisivo. Conte potrebbe schierarlo da titolare sia per il suo stato di forma sia per dare respiro ai compagni di reparto in vista della gara con la Lazio. Sarebbe la settimana ideale per alternare le forze in avanti. Crescono quindi le quotazioni del giocatore che è stato confermato nella rosa dell’Inter con un’operazione a costo zero chiusa con lo United dai dirigenti dell’Inter.

(Fonte: SS24)