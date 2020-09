Come sarebbe Sanchez con il look di Vidal? Se non riuscite proprio ad immaginarvelo ci ha pensato il centrocampista cileno a farvelo sapere. In un post sui social il giocatore ha pubblicato la foto insieme all’attaccante, quella scattata nel suo primo giorno alla Pinetina e poi la versione photoshoppata nella quale la sua cresta è stata spostata sulla testa di Alexis. Il risultato? Tutto da ridere.