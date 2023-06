Inter, Bergomi: “Dzeko scelta giusta, ecco perché. I tifosi sono meravigliosi”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Beppe Bergomi , ex capitano dell'Inter, ha parlato così in vista della finale che inizierà tra poche ore : "Il City al calcio d'inizio scarica sul portiere e dà il tempo agli attaccanti di attaccare profondi: l'Inter avrà visto, non bisogna farsi sorprendere. Dzeko è la scelta giusta, bisogna premiare chi ti ha portato sin qui: Lukaku è stato determinante ma non è mai partito titolare. Vediamo come andrà, l'Inter ha bisogno di cambi di qualità, il City li farà correre molto.

Guardo i tifosi e penso a quanto amore hanno dato alla squadra e a quel coro "tutti quei km che ho fatto per te": penso alla loro passione, sono meravigliosi. La squadra ha dato soddisfazioni in questi anni: loro sono stati fantastici però. Ci sono tanti bei duelli: sicuramente Acerbi-Haaland, se riesci a marcarlo diventa difficile. In mezzo le mezzali dovranno lavorare bene coi centrali: si decide molto. L'Inter deve sfruttare bene gli esterni: giocano nella posizione intermedia, servirli coi tempi giusti è importante. La pressione non deve sfociare in ansia negativa, ti brucia energie nervose: non vedi l'ora di entrare in campo".