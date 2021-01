Bergomi: “L’Inter non prende l’occhio come altre squadre, ma è solida. E se trova gli equilibri…”

L’ex capitano dell’Inter Beppe Bergomi ha parlato a Sky Sport della prestazione dei nerazzurri nella vittoria col Crotone e del ruolo della squadra di Conte in Serie A:

“Inter squadra che nei secondi tempi riesce sempre a vincere. Squadra solida, non prende l’occhio come altre squadre. Si appoggia sui giocatori d’attacco e su Hakimi che è partito molto bene. Deve trovare solidità che non sempre sembra avere. Se trova gli equilibri, ha ragione Conte che può puntare allo scudetto”.