Bergomi: “Non è l’Inter la rosa migliore della Serie A. Il vero valore aggiunto è…”

Giuseppe Bergomi, ex calciatore dell’Inter e commentatore di Sky Sport, ha analizzato la rosa dei nerazzurri prima del fischio d’inizio della sfida contro il Crotone.

Ecco le parole di Bergomi: “Conte è il valore aggiunto di questa squadra. Secondo me l’Inter non ha la rosa migliore. Penso che Juventus, Napoli, Milan e anche la stessa Lazio siano squadre molto forti, costruite bene. Da non sottovalutare la Roma, che ha avuto passaggi a vuoto ma è una squadra costante che vince con le piccole. È tutto aperto. Penso che quando inizieranno le coppe l’Inter un vantaggio lo potrà avere, dipendentemente dal percorso che faranno tutte le altre”.