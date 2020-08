il Giornale – Inter, bersi le Aspirine per sentirsi meglio. I nerazzurri non possono…

Nel giorno di Inter-Bayer Leverkusen, dalle colonne de il Giornale, Riccardo Signori analizza così il quarto di finale di Europa League. “Il Bayer è stato buona medicina per club italiani e stranieri se da 23 anni non conquista un trofeo. Dunque, per l’Inter l’impresa sarà anche psicologica: non può permettersi di interrompere la serie negativa dei tedeschi. Brutto affare per una squadra chiamata a gran voce alla finale di Europa League. E stasera, nella Dusseldorf Arena, l’Italia del pallone scoprirà se potrà contare sui nerazzurri d’Italia per tenere alto l’onore pallonaro. Nerazzurri come Inter e come Atalanta, che già staziona fra le 8 migliori della Champions League. Dopo le debacles di Juve e Napoli, c’è da domandarsi quanto vale il nostro campionato. Il Bayer ha eliminato Porto e Rangers, segnando 9 gol e subendone 3. L’Inter si batterà contro la sua maledizione tedesca (dal 2011 ad oggi) ma, se nemmeno l’aspirina la rimetterà in piedi, il conto stagionale subirà un colpo basso. Alla faccia dei beatificatori“.

(il Giornale)