Ieri sono stati pubblicati alcuni leak sulle tre maglie dell'Inter per la prossima stagione. Divise che avranno un nuovo sponsor, che, come svelato in esclusiva da FcInter1908, sarà Betsson, nota agenzia di scommesse. E ad ore potrebbe anche arrivare l'annuncio ufficiale del club nerazzurro: l'indizio social è infatti un video girato in viale della Liberazione con diversi palloncini arancioni (colore principale di Betsson) che si dirigono verso la sede nerazzurra.