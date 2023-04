Inter, Biasin: “Giusto ora andare avanti con Inzaghi, difficile trovarne un altro”

Intervenuto negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato così del momento negativo dell'Inter dopo la sconfitta contro la Fiorentina: "In questo momento è difficile trovare il positivo, dieci sconfitte sono un numero inaccettabile. A me la cosa che più fa impressione è che la squadra quando va sotto finisce la partita e smette di giocare: questo è molto preoccupante. L'Inter crea tanto, ma non realizza i gol fatti ed è inaccettabile: cominciamo a dare responsabilità anche ai giocatori.

In questo momento manca qualcosa a livello di prestazione dei singoli. L'Inter gioca un buon calcio, sembra mancare di concentrazione in momenti cruciali: se qualcosa va storto, si perde completamente. Esonero Inzaghi? Si tende ad andare avanti perché devi trovare qualcuno che sia meglio di Inzaghi in questo momento e non è facile e poi devi garantire al suo sostituto una prospettiva futura. In questo momento penso si debba andare avanti con lui. Diventa difficile scegliere un nome da piazzare".