Chi dopo Inzaghi? Marotta non ha dubbi: “E’ convinto che all’Inter serva…”

L'Inter e Simone Inzaghi si allontanano sempre di più . La sconfitta contro la Fiorentina, la decima in campionato e terza consecutiva, sta portando la dirigenza nerazzurra ad ulteriori ragionamenti sul futuro della panchina, che probabilmente nella prossima stagione sarà occupata da un altro allenatore. Ma ad Inzaghi, come scrive Tuttosport, intanto, è stato spiegato come evitare l'esonero immediato: "L’orizzonte è diventata la doppia sfida di Champions col Benfica (11-19 aprile).

In caso di eliminazione, soprattutto se nel frattempo non fossero arrivati sei “vitali” punti in campionato contro Salernitana (venerdì 7) e Monza (sabato 15), allora potrebbe arrivare il clamoroso esonero, con Cristian Chivu, tecnico della Primavera - che non sta vivendo un’annata esaltante, anzi... - pronto al ruolo di traghettatore-motivatore per il finale di stagione. Come si vede, fra le gare che decideranno il destino di Inzaghi non c’è la semifinale di Coppa Italia con la Juventus di domani: per il club, quella partita non è una priorità.