Biasin: “Inter, tutti in gol con le loro nazionali, bravissimi. Ora è il caso di ritrovare…”

Dalle colonne di Libero, Fabrizia Biasin elogia alcuni nerazzurri protagonisti in positivo in questi giorni con le rispettive nazionali. Alla fine il giornalista puntualizza una cosa in maniera scherzosa: “Cose che sono successe in questi giorni di pausa per la Nazionale, per la verità abbastanza noiosi. Vidal doppietta con il Cile, bravissimo, e un gol tra l’altro stupendo. Hakimi in gol col Marocco, sta tornando lui. Barella, forse il migliore dell’Italia contro la Polonia e bravissimo anche Bastoni, che ha firmato quello che con ogni probabilità sarebbe stato il Pallone d’oro del 2020 Lewandowski. Eriksen, doppietta nella Danimarca di cui è il solito leader. Bravi, bravissimi, ora è il caso di ritrovare l’unità d’intenti anche a Milano, all’Inter. Anche perché chi paga gli stipendi è mister Zhang”.

(Libero)