Inter, Biasin: “Brozovic-Kessie? Tatticamente avrebbe senso. La Supercoppa…”

Intervenuto negli studi di Pressing, Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato così del momento dell'Inter : "Finita la partita ho visto che tanti hanno detto che è stata una brutta Inter, ma a volte bisogna sapersi accontentare. Il momento non è bellissimo, ma riesci comunque a portare a casa una prestazione solida. A me è piaciuta l'Inter: ho visto concretezza e giocatori che mantengono il loro livello di eccellenza tipo Lautaro e invece altri che devono crescere. Il problema sono le seconde linee che non crescono tantissimo.

L'Inter comunque nel 2023, se a Monza non ci fosse stato l'errore, avrebbe avuto solo vittorie. Mercoledì c'è una partita che vale di più di una Supercoppa: è un derby che ti permette di aprire la bacheca. Brozovic-Kessie? Per me Marcelo è nel suo ruolo è tra i primi quattro al mondo. Ma ci sono ragioni perché l'Inter ha trovato un grande Calhanoglu e un Asllani che cresce: da un punto di vista prettamente tattico avrebbe senso quest'operazione. La Supercoppa è importante per tutte e due, ti modifica le prossime settimane se perdi".