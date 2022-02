Inter, Biasin: “Inzaghi dice la verità. Ed è una forzatura mediatica dire…”

Così il giornalista: "Inzaghi? Se l’obiettivo si è spostato più in su è merito del buon lavoro fatto da tutti"

“In estate mi hanno chiesto il posto in Champions, gli ottavi e la Supercoppa" Inzaghi dice la verità. Se l’obiettivo si è spostato più in su è merito del buon lavoro fatto da tutti, ma dire ora “l’Inter DEVE vincere lo scudetto” è una forzatura mediatica “Prova”, non “deve”". Questo il commento di Fabrizio Biasin, giornalista, in merito alle dichiarazioni in conferenza stampa di Simone Inzaghi, tecnico dell'Inter, in merito agli obiettivi della squadra per questa stagione.