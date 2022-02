Inter, Biasin: “Lautaro in difficoltà, succede. Ma chi lo massacra ora…”

Così il giornalista: "Lautaro due stagioni fa ha segnato 21 gol, la scorsa 19. Lautaro ora è in difficoltà. Oh, succede"

"Lautaro due stagioni fa ha segnato 21 gol, la scorsa 19. Lautaro ora è in difficoltà. Oh, succede. E comunque terminerà la stagione con la stessa media gol. Chi lo massacra ora, lo celebrerà appena tornerà a segnare perché ormai il calcio non è più analisi, ma esagerazione". Questo il commento di Fabrizio Biasin, giornalista, sul momento di Lautaro Martinez, che anche ieri contro il Liverpool è rimasto a secco e che non segna su azione dal 17 dicembre contro la Salernitana.