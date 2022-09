Inter, Biasin: “Oggi disastro di gestione, prima che di gioco: pessimi”

"Il doppio cambio alla mezz’ora (perché?), Correa per Dzeko (il più bravo davanti), la decisione di togliere il migliore tra i nerazzurri (Acerbi), una condizione fisica imbarazzante: oggi è stato un disastro di gestione, prima ancora che di gioco. Pessimi". Questa l'analisi di Fabrizio Biasin, giornalista, dopo la sconfitta dell'Inter sul campo dell'Udinese: già tre KO per i nerazzurri in sole sette partite di campionato.