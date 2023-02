Biasin: “Inter, per lo scudetto è tardi e non sei perfetta, ma…”

Le parole del giornalista in un tweet con il quale commenta il momento della squadra di Inzaghi dopo la vittoria nel derby

"L’Inter non è una squadra perfetta, ci mancherebbe. Però… Ogni giocatore sa quello che deve fare. Corrono tutti tantissimo. Giocano un calcio che è tutto tranne che “antico”. Per lo scudetto è chiaramente tardi, ma ora questa squadra c’è eccome. Avanti così".

Fabrizio Biasin, su Twitter, dice la sua sul percorso dell'Interin campionato dopo la vittoria per uno a zero nel derby contro il Milan.