Inter, Biasin: “Presto l’incontro con Zhang. Conte e i dirigenti restano se…”

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così della situazione in casa Inter e del futuro di Antonio Conte e non solo: "Conte vuole restare all'Inter? Sì. Marotta vuole restare all'Inter? Sì. I due sono preoccupati? ...Sì. È in arrivo l'incontro con la proprietà: i due, ma anche il resto della dirigenza, pretenderanno (legittima) chiarezza sui programmi per il futuro del club. La rosa resta questa? Conte e i dirigenti restano. La proprietà chiederà troppi "sacrifici" sul mercato? In quel caso il quadro cambierà".