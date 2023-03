CdS – Inter, bilancio positivo nel 2023 nei big match. C’è un trend da invertire

È il giorno del derby d'Italia: l'Inter ospita a San Siro la Juventus, in un match che non vale lo scudetto ma che potrà dire molto per questo finale di stagione. I nerazzurri, come scrive il Corriere dello Sport, possono affidarsi a una statistica positiva: "A proposito di questo tipo di gare, ovvero gli scontri diretti, o i big match che dir si voglia, nel 2023 l'Inter ha avuto un percorso netto o quasi. Considerando oltre alle sfide di campionato con Napoli e Milan anche il doppio confronto con il Porto in Champions, il quarto di Coppa Italia con l'Atalanta e la Supercoppa sempre con il Diavolo, il bilancio, infatti, è di 6 vittorie e un solo pareggio (in terra lusitana) comunque utile per il passaggio del turno in Europa. I gol segnati sono stati 7 e addirittura zero quelli subìti. Insomma, meglio di così…