Inter, come è cambiato l’approccio: niente più black out in avvio

L'Inter di Antonio Conte si gode la vittoria nel derby e il consolidamento del primo posto in classifica. La formazione nerazzurra, dopo le difficoltà e i risultati altalenanti di inizio stagione, sembra aver finalmente trovato la strada giusta , e i miglioramenti sono chiaramenti visibili. Una delle note più liete, secondo il Corriere dello Sport, è il cambio di approccio alle gare: "C'era una volta l'Inter che scattava dai box in ritardo. Spesso viveva un primo tempo sonnolento e andava pure sotto, magari anche di due gol. Poi si svegliava nella ripresa, solo che non sempre riusciva a rimediare ai danni precedenti".

"Nelle ultime settimane c'è stata una netta inversione di tendenza. L'Inter ha infilato 5 vittorie in 6 giornate e sono tutte nate dopo aver segnato per primi e nel primo tempo. [...] Scattare per primi fa tutta la differenza del mondo per la formazione nerazzurra. Per caratteristiche, infatti, Lukaku e soci si trovano a meraviglia quando possono aspettare e ripartire, avendo un'abbondante porzione di campo davanti. Ebbene, contro la Juve, Vidal ha segnato al 12' della prima frazione, contro la Lazio, Lukaku ha trasformato il suo rigore al 22', e nel derby con il Milan, Lautaro ha sbloccato il risultato già al 5'. Da quei momenti in poi, l'Inter ha potuto giocare nella sua comfort-zone, non venendo più ripresa, ma incrementando il vantaggio, e rischiando il giusto".