Inter, priorità difesa: già chiuso un colpo. Occasione Boateng: può arrivare a zero

Tutti i nomi sulla lista della spesa di Marotta e Ausilio per rinforzare la difesa dell'Inter in vista della prossima stagione

Alessandro De Felice

L'Inter si cautela e studia le possibili mosse per la difesa in vista della prossima stagione. Con i contratti in scadenza di D'Ambrosio, Ranocchia e Kolarov, la dirigenza nerazzurra valuta diversi profili per rinforzare il reparto arretrato di Antonio Conte.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, le porte di Appiano sono definitivamente chiuse per Kolarov, mentre a Ranocchia sta stretto il ruolo di vice De Vrij. Per quanto riguarda D'Ambrosio, l'abboccamento dell'agente col Milan non aiuta a rasserenare la trattativa con l'Inter per il rinnovo.

Già chiuso il ritorno dallo Standard Liegi di Vanheusden, proprio come accaduto con Pinamonti dal Genoa. Conte lo valuterà in ritiro prima di decidere se tenerlo o mandarlo in prestito. L'ultima idea porta a Jerome Boateng, che non rinnoverà con il Bayern Monaco e potrebbe arrivare a parametro zero. Proposto Nikola Maksimovic, in scadenza col Napoli, che a differenza del tedesco ha già giocato nella difesa a tre. L'amministratore delegato Beppe Marotta e il direttore sportivo Piero Ausilio stanno valutando il profilo del serbo, che potrebbe essere il colpo low cost per rinforzare la difesa.